Глухой борец из Ростова взял серебро на всероссийских соревнованиях
Ростовчанин Михаил Богословенко занял второе место на чемпионате России по борьбе среди глухих. Соревнования проходили с 12 по 16 февраля во Владимире. Соответствующая информация появилась на сайте администрации донской столицы.
Принять участия в состязаниях приехали молодые спортсмены со всей страны. 150 участников из 22 регионов России. Чемпионат проходил по двум дисциплинам: вольной и греко-римской борьбе.
Актив донской команды уже имеет бронзовую медаль, которую взял ростовчанин Вячеслав Лавренов. Теперь копилка нашей делегации пополнилась еще и серебром. 22 -летний Михаил завоевал второе место по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограмм.
Своей победой он обеспечил себе путевку в Турцию, где будут проходить мировое первенство среди глухих спортсменов до 23 лет.
Стоить отметить, что Михаил тренируется в Центре олимпийской подготовки № 1 под руководством Александра Бабынина. На счету 22-летнего борца огромное количество спортивных достижений. За высокие результаты он официально признан мастером спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU