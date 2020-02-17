Глухой борец из Ростова взял серебро на всероссийских соревнованиях

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:22:42+03:00

Всего в чемпионате принимали участие 150 спортсменов

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Ростовчанин Михаил Богословенко занял второе место на чемпионате России по борьбе среди глухих. Соревнования проходили с 12 по 16 февраля во Владимире. Соответствующая информация появилась на сайте администрации донской столицы.

Принять участия в состязаниях приехали молодые спортсмены со всей страны. 150 участников из 22 регионов России. Чемпионат проходил по двум дисциплинам: вольной и греко-римской борьбе.

Актив донской команды уже имеет бронзовую медаль, которую взял ростовчанин Вячеслав Лавренов. Теперь копилка нашей делегации пополнилась еще и серебром. 22 -летний Михаил завоевал второе место по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограмм.

Своей победой он обеспечил себе путевку в Турцию, где будут проходить мировое первенство среди глухих спортсменов до 23 лет.

Стоить отметить, что Михаил тренируется в Центре олимпийской подготовки № 1 под руководством Александра Бабынина. На счету 22-летнего борца огромное количество спортивных достижений. За высокие результаты он официально признан мастером спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU