В Ростове потратят почти миллиард рублей на капительный ремонт роддома

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:06:30+03:00

На эти деньги подрядчик полностью обновит конструкцию здания, закупит необходимое оборудование, мебель и проведет внутреннею отделку

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В Ростове-на-Дону на капитальный ремонт обсервационного корпуса Родильного дома № 5 потратят 992,4 миллиарда рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, здание полностью обновится. Подрядная организация проложит или отремонтирует сети водоснабжения, электричества. Снаружи отреставрирует фасад, а внутри проведут полноценный ремонт. На прилегающей территории пройдут комплексное благоустройство. Появятся новые лавочки, тропинки.

В роддоме появятся 146 новых коек, из которых 50 штук предназначены для новорожденных младенцев и еще 50 в платном отделении. Стоит отметить, что здание акушерского отделения появилось еще в 1937 году. За это время оно сильно устарело, а в 2016 году состояние постройки стало критическим.Его признали аварийным и закрыли.

На данный момент идет сбор заявок для участия в конкурсе. Электронный конкурс, на котором определится подрядчик, пройдет 20 февраля. Основные работы должны закончить до весны 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU