2020-02-18T14:00:37+03:00
Общество

Сотни мертвых тушек: в Ростове произошла массовая гибель рыбы

На берег выбросилось несколько сотен экземпляров пеленгаса
Дина Горбачева
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Сотни мертвых тушек нашли на берегу ДонаСотни мертвых тушек нашли на берегу Дона
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В Дону погибло много рыбы. Сотни мертвых тушек нашли возле Западного моста в районе улицы Портовой. Ими был усеян весь берег.

Факт массовой гибели рыбы был зафиксирован сегодня утром. Надзор на этом участке реки Дон осуществляет Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

- Информация о данном факте оперативно направлена в указанные органы исполнительной власти для рассмотрения и принятия мер. В настоящее время вышеперечисленные службы разбираются в причинах гибели рыбных ресурсов. Более подробная информация будет размещена после выяснения причин произошедшего, - пояснили в ведомстве.

Пеленгасом усеян весь берег

Пеленгасом усеян весь берег

Пост о находке опубликовали и в ростовской группе в соцсетях. Ростовчане сразу принялись обсуждать новость и выдвигать свои версии произошедшего. По мнению одного пользователя, вся вымершая рыба одного вида, который не приспособлен к жизни в грязной воде.

- Пеленгас — морская рыба, заходит косяками из Азовского моря, там вода в разы чище, чем в Дону. Пелик не приспособлен к грязной воде, поэтому и погиб, - сделал вывод комментатор.

- Дон загрязнили так, что рыба не живет. Его чистить и углублять надо, а у нас все на бумаге делается, - написал другой пользователь.

Также пользователи предполагали, что всему виной канализационные стоки или же коронавирус. Некоторые писали, что крайних не найдут и никого за это не накажут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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