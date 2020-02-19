2020-02-19T11:06:46+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону число аварий на дорогах снизилось почти на треть

Об этом заявили в мэрии города
Ольга ГОПАЛО
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Ездить в городе стало безопаснее. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Ездить в городе стало безопаснее. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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В Ростове-на-Дону снизилось число дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику подвели в городском Департаменте автомобильных дорог за минувший год.

Оказалось, что количество аварий стало меньше на 33 процента. Если еще год назад дорожных происшествий было 1270, то в прошлом - 851. Кроме того, количество ЧП с участием несовершеннолетних снизилось на 40 процентов.

Чиновники уверены, что это стало возможным, благодаря комплексному подходу развития дорожной сферы донской столицы. Так, за прошедший год были отремонтированы 55 дорожных объектов общей площадью 577,1 тысячи квадратных метров. При этом ремонт шел не только проезжей части, но и на системах водоотвода, тротуарах и подпорных стенках.

Там же было озвучено, что в донской столице собираются построить четыре разноуровневые развязки, чтобы разгрузить Нагибина. Глава департамента автомобильных дорог заявил, что в этом году начнется сбор данных о стоимости масштабного проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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