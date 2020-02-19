«Меня не было семь минут!»: у ростовчанки из авто украли рюкзак

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:34:47+03:00

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В Ростове-на-Дону хитрые воры закрыли авто и украли у женщины рюкзак, пока она отходила за вторыми ключами. Происшествие случилось вчера утром на улице Содружества вблизи дома № 41.

Как рассказала корреспонденту издания автоледи Виктория, примерно в 9:00 она вышла из дома и направилась к машине. Оказавшись внутри, женщина завели двигатель, и покинула салон, чтобы расчистить лед на лобовом стекле. В этот момент двери авто неожиданно закрылись, но мотор продолжал работать. Автоледи обошла машину, подергала ручки, но попасть во внутрь не смогла.

- Я не знала, что делать. Позвонила мужу и пошла обратно домой за вторыми ключами. В машине остался мой рюкзак, забрать с собой который было уже невозможно, - рассказала Виктория.

Вернувшись обратно, женщина обнаружила, что автомобиль уже открыт, а из салона исчез портфель.

- Меня не было около семи минут! В рюкзаке были все мои документы, карточки, - призналась ростовчанка.

Скорее всего, воры поджидали ее где-то поблизости. С помощью специального оборудования они перехвали код от сигнализации и закрыли все двери, чем вынудили владелицу оставить машину.

- После работы я облазила все окрестности в поисках документов. Надеялась, что у них проявится совесть, но ничего не нашла. Хорошо хоть машину не угнали. В тот же день я обратилась в полицию - говорит Виктория.

Как оказалось, это далеко не единственный подобный случай. Как призналась женщина, похожие ситуации происходили на Западном районе недалеко от ТЦ «Таллер». Воры орудуют в жилых дворах, где всегда полно машин. Подписчики паблика, где появилась новость, советуют не оставлять двери авто открытыми во избежания подобного.

ИСТОЧНИК KP.RU