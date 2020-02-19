Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:52:22+03:00

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Накануне, 18 февраля, в соцсетях появилась информация о массовой гибели рыбы. Снимки ЧП буквально заполонили социальные сети, а также стали распространяться по мессенджерам со скоростью звука. Народ не исключал, что она может попасть на прилавки. Поэтом призывал: в ближайшее время не стоит покупать рыбу, так как она может быть отравлена.

Информация о гибели рыбы в реке Дон рядом с донской столицей появилась рано утром и в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Как сообщили там, представители Росприроднадзора выехали на место.

Специалисты уже отобрали образцы погибшей рыбы и воды, сейчас их исследуют.

В числе одной из основных версий называют браконьерство. В частности, не поместившуюся в судно рыбу нарушители, занимающиеся незаконным выловом, могли просто выбросить в воду.

- На это указывает короткий участок гибели на отмели и особенности повреждения рыбы, - добавили эксперты.

В настоящее время проводится опрос рыбаков и подсчитывается нанесенный ущерб. После того, как проверку проведу, будет приниматься решение о передаче информации в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU