Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону
Накануне, 18 февраля, в соцсетях появилась информация о массовой гибели рыбы. Снимки ЧП буквально заполонили социальные сети, а также стали распространяться по мессенджерам со скоростью звука. Народ не исключал, что она может попасть на прилавки. Поэтом призывал: в ближайшее время не стоит покупать рыбу, так как она может быть отравлена.
Информация о гибели рыбы в реке Дон рядом с донской столицей появилась рано утром и в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Как сообщили там, представители Росприроднадзора выехали на место.
Специалисты уже отобрали образцы погибшей рыбы и воды, сейчас их исследуют.
В числе одной из основных версий называют браконьерство. В частности, не поместившуюся в судно рыбу нарушители, занимающиеся незаконным выловом, могли просто выбросить в воду.
- На это указывает короткий участок гибели на отмели и особенности повреждения рыбы, - добавили эксперты.
В настоящее время проводится опрос рыбаков и подсчитывается нанесенный ущерб. После того, как проверку проведу, будет приниматься решение о передаче информации в правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU