2020-02-19T12:41:51+03:00
Общество

Король доставки: ростовчанин перевозил еду с тремя рюкзаками сразу

Пользователи сети восхищаются навыками парня и выдумывают ему профессиональные звания
Дадаян Давид
Поделиться:
Сотрудник "Яндекс.Еды" перевозит сразу три сумки. Фото: соц. сети.Сотрудник "Яндекс.Еды" перевозит сразу три сумки. Фото: соц. сети.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону заметили сотрудника «Яндекс.еда», который вез на себе сразу три сумки. Пользователи интернета уже прозвали его «боссом» в своем деле. Фотография появилась на одном из донских пабликов.

Пользователи сети второй день обсуждают фотографию, на которой ростовчанин везет за спиной огромный багаж. На Северном районе молодой человек работает на доставке еды, но подходит к своим обязанностям с особым энтузиазмом. Парень на велосипеде, еще и в дождь, еще и с тремя сумками! Многих восхитило такое рвение к работе, но а некоторые стали переживать за молодого человека.

- Молодец! Вот что значит желание зарабатывать, а не рубиться в игры целыми днями и сидеть у кого то на шее, - написала подписчица Надежда.

- Какой ужас, бедный парень, - оставила популярный комментарий другая девушка.

Так или иначе, многие ростовчане сошлись на том, что скорее всего парень перевозит пустые портфели. Видимо велосипедист возвращает рюкзаки обратно в офис компании. Так или иначе сотрудника доставки признали лучшим в своем деле и прозвали «Босом Яндекс.Еды». Публикация набрала уже больше двух тысяч лайков и большое количество комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гоп-стоп по-ростовски: полицейские сколотили банду из алкоголиков и бомжей
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
В Ростове водитель на иномарке сбил женщину
Король доставки: ростовчанин перевозил еду с тремя рюкзаками сразу
ЮФУ вошел в ТОП-20 рейтинга Webometrics 2020
"И как у нее сил хватило?!": Жительница Ростова-на-Дону выбросила горы хлама из окна квартиры
Артем Дзюба признался, что испытывает острую неприязнь к Валерию Карпину
Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону
«Меня не было семь минут!»: у ростовчанки из авто украли рюкзак
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия о переселении из аварийного жилья
В Ростове-на-Дону число аварий на дорогах снизилось почти на треть
В Ростовской области женщину осудили за лжеинвалидность
В Ростове-на-Дону будут судить телефонного мошенника, попросившего 40 тысяч рублей за несуществующее ДТП
Новые правила ЕГЭ: изменения в экзаменах, необходимые баллы для поступления
Отключение света в Ростове-на-Дону 19 февраля 2020: где и когда
Футбольный клуб Басты обыграл "Мордовию" на Кипре
У ростовчанина Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт
Серийного похитителя велосипедов поймали в Ростовской области
В Ростове горожане самостоятельно залатали яму сосной