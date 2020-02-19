Король доставки: ростовчанин перевозил еду с тремя рюкзаками сразу

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:41:51+03:00

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В Ростове-на-Дону заметили сотрудника «Яндекс.еда», который вез на себе сразу три сумки. Пользователи интернета уже прозвали его «боссом» в своем деле. Фотография появилась на одном из донских пабликов.

Пользователи сети второй день обсуждают фотографию, на которой ростовчанин везет за спиной огромный багаж. На Северном районе молодой человек работает на доставке еды, но подходит к своим обязанностям с особым энтузиазмом. Парень на велосипеде, еще и в дождь, еще и с тремя сумками! Многих восхитило такое рвение к работе, но а некоторые стали переживать за молодого человека.

- Молодец! Вот что значит желание зарабатывать, а не рубиться в игры целыми днями и сидеть у кого то на шее, - написала подписчица Надежда.

- Какой ужас, бедный парень, - оставила популярный комментарий другая девушка.

Так или иначе, многие ростовчане сошлись на том, что скорее всего парень перевозит пустые портфели. Видимо велосипедист возвращает рюкзаки обратно в офис компании. Так или иначе сотрудника доставки признали лучшим в своем деле и прозвали «Босом Яндекс.Еды». Публикация набрала уже больше двух тысяч лайков и большое количество комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU