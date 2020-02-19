В Ростове-на-Дону выставили на продажу завидного жениха с богатым наследством за 4 миллиона рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:45:40+03:00

Мужчина готов расстаться с другом за 4 млн рублей

В придачу к нему полагается квартира [фото]

Изменить размер текста: A A

Житель донской столицы решил осчастливить одиноких ростовчанок и предложил им завидного жениха. Мужчина готов попрощаться со своим старым другом в обмен на 4 миллиона рублей.

В числе положительных характеристик друга указаны: природная привлекательность, креативность, ум, скромность, отсутствие вредных привычек, смелость и богатое наследство. Красавца-блондина можно заполучить вместе с трехкомнатной квартирой, расположенной в экологически чистом районе, площадь корой составляет114 квадратных метров. За такое сокровище автор объявления просит ни много ни мало четыре миллиона рублей.

Автор объявления уточняет, что завидным женихом является белоснежный кот с разными глазами.

Красавиц-блондин с первого раза не производит впечатления обеспеченного жения

- Одно ухо повреждено. Шрам был получен в результате бандитского нападения злоумышленников, которое наш герой успешно отразил и вышел победителем, - отмечает создатель публикации.

Мужчина отмечает, что кот давно ждет свою преданную хозяйку. Завидный жених готов к переезду и домашнему уюту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону нашли кошку, зараженную коронавирусом и ВИЧ

Опасные инфекции пушистое чудо подхватило на улице (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU