В Ростове-на-Дону выставили на продажу завидного жениха с богатым наследством за 4 миллиона рублей
Житель донской столицы решил осчастливить одиноких ростовчанок и предложил им завидного жениха. Мужчина готов попрощаться со своим старым другом в обмен на 4 миллиона рублей.
В числе положительных характеристик друга указаны: природная привлекательность, креативность, ум, скромность, отсутствие вредных привычек, смелость и богатое наследство. Красавца-блондина можно заполучить вместе с трехкомнатной квартирой, расположенной в экологически чистом районе, площадь корой составляет114 квадратных метров. За такое сокровище автор объявления просит ни много ни мало четыре миллиона рублей.
Автор объявления уточняет, что завидным женихом является белоснежный кот с разными глазами.
Красавиц-блондин с первого раза не производит впечатления обеспеченного жения
- Одно ухо повреждено. Шрам был получен в результате бандитского нападения злоумышленников, которое наш герой успешно отразил и вышел победителем, - отмечает создатель публикации.
Мужчина отмечает, что кот давно ждет свою преданную хозяйку. Завидный жених готов к переезду и домашнему уюту.
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ИСТОЧНИК KP.RU