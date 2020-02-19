Перелом ребер и разрыв печени: в Новочеркасске выпивший мужчина сильно избил своего знакомого

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:08:34+03:00

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В Новочеркасске во время застолья мужчина сильно избил своего знакомого. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы. По данным собственного источника издания в правоохранительных органах, на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщил инсайдер, инцидент случился в доме 39-летнего мужчины, который пригласил своего знакомого к себе в баню. Помимо веников приятели не забыли взять и алкоголь. Началось застолье. Мужчины парились и выпивали. В народе говорят, что спиртное и баня — вещи не совместимые. Видимо люди не врут, ведь в скором времени между мужчинами разгорелся скандал. Когда подходящие слова закончились, в дело пошла грубая сила.

Хозяин бани стал жестоко избивать своего знакомого. Он наносил удары руками и ногами, не жалея оппонента. Это был не спортивный поединок, где бой может прервать судья во избежания серьезных травм, а бесконтрольная драка.

- Врачи диагностировали у 49-летнего пострадавшего множественные травмы, среди которых перелом ребер и разрыв печени, - сообщил источник. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

На данный момент полицейские проводят проверку и продолжают разбираться в случившемся. Зачинщика драки задержали. Он находится в следственном изоляторе. Если его вина будет доказана, ему может грозить реальный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU