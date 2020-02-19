2020-02-19T16:18:15+03:00
Происшествия

Ростовчанина приговорили к 3,5 года колонии за хищение муниципальной земли

По версии суда он подделал документы, чтобы присвоить участки себе, а затем продал их
Дадаян Давид
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Ростовчанина приговорили к 3,5 годам тюрьмыРостовчанина приговорили к 3,5 годам тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону за мошенничество осудили мужчину, который присвоил себе муниципальные участки и продал их. Его приговорили к 3,5 года колонии общего режима.

Как сообщили в УФСБ по Ростовской области, житель донской столицы в 2013 году подделал пять распоряжений от администрации города о бесплатном предоставлении участков вблизи Ростовского моря третьим лицам. Для этого он предоставил в Ростреестр фиктивные бумаги от департамента имущественно-земельных отношений и попросил зарегистрировать права собственности людей, которые даже не знали об этой махинации.

После этого он переоформил земли на своих родственников, а затем продал все участки. По оценки суда ущерб от его деятельности составил более 13 миллионов рублей.

Оперативники ФСБ установили личность преступника. Им оказался ростовчанин Владислав Ревякин. Теперь мужчина будет отбывать срок в колонии общего режима.

Как добавили в ведомстве, администрация Ростова готовит иск о возмещении ущерба. Это значит, что мужчине в любом случае придется вернуть деньги, вырученные им за продажу земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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