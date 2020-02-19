2020-02-19T17:47:52+03:00
Общество

Призер Олимпийских игр из Ростовской области Алексей Денисенко стал отцом

Это уже второй сын спортсмена [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Алексей Денисенко с супругой. Фото: Instagram Алексей ДенисенкоАлексей Денисенко с супругой. Фото: Instagram Алексей Денисенко
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Радостное событие произошло в семье призера Олимпийских игр Алексея Денисенко. Тхэквондист из Батайска сообщил о пополнении в семействе. Его жена родила сына.

Супруги сообщили о рождении ребенка в Instagram. Фото: Instagram Алексей Денисенко

Супруги сообщили о рождении ребенка в Instagram. Фото: Instagram Алексей Денисенко

- Нас теперь четверо! Любимая, спасибо за второго сына, - сообщил счастливый отец Алексей Денисенко.

В Олимпийских играх Алексей Денсенко участвовал в 2016 году. Тогда он стал серебряным призером, в 2012 году взял бронзу Олимпиады.

Стоит отметить, что Денисенко является серебряным призёром чемпионата мира 2015 года, чемпионом России, серебряным призёром чемпионата Европы 2014 года, призёр международных рейтинговых турниров G-1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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