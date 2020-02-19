2020-02-19T18:03:15+03:00
Происшествия

«Этот зверь укусил меня за руку!»: в Ростове агрессивный пес набросился на женщину с собакой

Испуганная девушка всеми силами пыталась спасти своего питомца
Дадаян Давид
Поделиться:
Собака набросилась на женщину. Фото: natpress.net.Собака набросилась на женщину. Фото: natpress.net.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на женщину, выгуливающую свою собаку, набросился большой пес. Хозяйка всеми силами пыталась спасти своего питомца, но пострадала сама. Историю ростовчанка опубликовала в интернете на одном из городских пабликов.

История произошла на Западном в районе Левенцовки. Вечером женщина вышла на прогулку со своей собакой породы цверг шнауцер. Вдруг она заметила, что в ее сторону несется два огромных пса. По их поведению стало понятно, что они агрессивные и бегут к ней не просто «поздороваться».

- Я быстро схватила своего на руки и кинулась к забору. Подняла его выше головы и стала орать, чтобы отозвали собаку, но на улице никого не было, - рассказывает ростовчанка.

Женщина поняла, что это была американская акита — большая собака, которая может весить до 50 килограмм. Пес прыгал на нее и громко лаял. Щелкал челюстью над ухом, пытался схватить зубами маленького шнауцера. Огромная пасть пролетала прямо около лица испуганной женщины, но она всеми силами держала своего питомца на вытянутых руках над забором подальше от разъяренного животного.

- Мой девятикилограммовый малыш, казался мне пушинкой. Я было просто в шоке, - признается женщина.

Собака прыгала на нее, царапала когтями, а потом вцепилась зубами в куртку. Порвав одежду, пес укусил девушку за руку. Она боялась даже пошевелиться, но вскоре зверь убежал. Все это происходило в течение нескольких минут, а ей казалось будто время остановилось.

Когда она пришла в себя, сразу вспомнила, что хотела взять с собой на прогулку маленькую дочь. Если бы ребенок был в этот момент с мамой, инцидент мог обернуться трагедией.

- Становится страшно, когда думаешь, что там, куда они побежали, могут быть беззащитные дети или бабушки собачками, - добавила женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове снова активизировались догхантеры
В Ростове опасный пешеходный переход обеспокоил местных жителей
Осужденного в Ростове Яна Сидорова этапировали в Ульяновскую область втайне от матери и адвоката
На энергоблоке №2 Ростовской АЭС стартовала сборка реактора
«Этот зверь укусил меня за руку!»: в Ростове агрессивный пес набросился на женщину с собакой
Призер Олимпийских игр из Ростовской области Алексей Денисенко стал отцом
Ростовчанина приговорили к 3,5 года колонии за хищение муниципальной земли
Перелом ребер и разрыв печени: в Новочеркасске выпивший мужчина сильно избил своего знакомого
В Ростове-на-Дону выставили на продажу завидного жениха с богатым наследством за 4 миллиона рублей
Гоп-стоп по-ростовски: полицейские сколотили банду из алкоголиков и бомжей
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
В Ростове водитель на иномарке сбил женщину
Король доставки: ростовчанин перевозил еду с тремя рюкзаками сразу
ЮФУ вошел в ТОП-20 рейтинга Webometrics 2020
"И как у нее сил хватило?!": Жительница Ростова-на-Дону выбросила горы хлама из окна квартиры
Артем Дзюба признался, что испытывает острую неприязнь к Валерию Карпину
Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону
«Меня не было семь минут!»: у ростовчанки из авто украли рюкзак
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия о переселении из аварийного жилья
В Ростове-на-Дону число аварий на дорогах снизилось почти на треть
В Ростовской области женщину осудили за лжеинвалидность
В Ростове-на-Дону будут судить телефонного мошенника, попросившего 40 тысяч рублей за несуществующее ДТП
Новые правила ЕГЭ: изменения в экзаменах, необходимые баллы для поступления
Отключение света в Ростове-на-Дону 19 февраля 2020: где и когда
Футбольный клуб Басты обыграл "Мордовию" на Кипре
У ростовчанина Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт
Серийного похитителя велосипедов поймали в Ростовской области
В Ростове горожане самостоятельно залатали яму сосной