«Этот зверь укусил меня за руку!»: в Ростове агрессивный пес набросился на женщину с собакой

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:03:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону на женщину, выгуливающую свою собаку, набросился большой пес. Хозяйка всеми силами пыталась спасти своего питомца, но пострадала сама. Историю ростовчанка опубликовала в интернете на одном из городских пабликов.

История произошла на Западном в районе Левенцовки. Вечером женщина вышла на прогулку со своей собакой породы цверг шнауцер. Вдруг она заметила, что в ее сторону несется два огромных пса. По их поведению стало понятно, что они агрессивные и бегут к ней не просто «поздороваться».

- Я быстро схватила своего на руки и кинулась к забору. Подняла его выше головы и стала орать, чтобы отозвали собаку, но на улице никого не было, - рассказывает ростовчанка.

Женщина поняла, что это была американская акита — большая собака, которая может весить до 50 килограмм. Пес прыгал на нее и громко лаял. Щелкал челюстью над ухом, пытался схватить зубами маленького шнауцера. Огромная пасть пролетала прямо около лица испуганной женщины, но она всеми силами держала своего питомца на вытянутых руках над забором подальше от разъяренного животного.

- Мой девятикилограммовый малыш, казался мне пушинкой. Я было просто в шоке, - признается женщина.

Собака прыгала на нее, царапала когтями, а потом вцепилась зубами в куртку. Порвав одежду, пес укусил девушку за руку. Она боялась даже пошевелиться, но вскоре зверь убежал. Все это происходило в течение нескольких минут, а ей казалось будто время остановилось.

Когда она пришла в себя, сразу вспомнила, что хотела взять с собой на прогулку маленькую дочь. Если бы ребенок был в этот момент с мамой, инцидент мог обернуться трагедией.

- Становится страшно, когда думаешь, что там, куда они побежали, могут быть беззащитные дети или бабушки собачками, - добавила женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU