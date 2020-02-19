2020-02-19T18:04:04+03:00
Общество

На энергоблоке №2 Ростовской АЭС стартовала сборка реактора

На энергоблоке №2 Ростовской АЭС в рамках ремонта специалисты приступили к сборке важнейшего элемента энергоблока – реакторной установки.
Поделиться:
Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСУправление информации и общественных связей Ростовской АЭС
Изменить размер текста:

В настоящее время на 2-ом энергоблоке осуществляется капитальный ремонт цилиндра низкого давления паротурбинной установки, средний ремонт турбогенератора с выводом ротора и ремонт основного оборудования турбинного отделения.

Весь комплекс ремонтных работ на энергоблоке №2 планируется выполнить на сутки раньше – за 35 суток вместо 36-ти - в рамках оптимизации сроков ремонта. Таким образом, за одни дополнительные сутки работы энергоблок выдаст потребителям Юга России порядка 25 млн кВтч дополнительной электроэнергии, что сопоставимо с сжиганием 12 тыс. тонн угля на тепловой электростанции.

По словам главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова, «В 2019 году по такому же принципу были сокращены на 5,5 суток сроки ремонтной кампании по отношению к целевому уровню, что позволило дополнительно выработать 137 млн кВтч электроэнергии. Это сопоставимо с потреблением г. Волгодонском электроэнергии в течение 9-ти месяцев».

Планово-предупредительные ремонты – это стандартные процедуры, проводимые на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

В настоящее время доля Ростовской АЭС в выработке Объединённой энергосистемы Юга составляет около 30%. В состав энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове снова активизировались догхантеры
В Ростове опасный пешеходный переход обеспокоил местных жителей
Осужденного в Ростове Яна Сидорова этапировали в Ульяновскую область втайне от матери и адвоката
На энергоблоке №2 Ростовской АЭС стартовала сборка реактора
«Этот зверь укусил меня за руку!»: в Ростове агрессивный пес набросился на женщину с собакой
Призер Олимпийских игр из Ростовской области Алексей Денисенко стал отцом
Ростовчанина приговорили к 3,5 года колонии за хищение муниципальной земли
Перелом ребер и разрыв печени: в Новочеркасске выпивший мужчина сильно избил своего знакомого
В Ростове-на-Дону выставили на продажу завидного жениха с богатым наследством за 4 миллиона рублей
Гоп-стоп по-ростовски: полицейские сколотили банду из алкоголиков и бомжей
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
В Ростове водитель на иномарке сбил женщину
Король доставки: ростовчанин перевозил еду с тремя рюкзаками сразу
ЮФУ вошел в ТОП-20 рейтинга Webometrics 2020
"И как у нее сил хватило?!": Жительница Ростова-на-Дону выбросила горы хлама из окна квартиры
Артем Дзюба признался, что испытывает острую неприязнь к Валерию Карпину
Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону
«Меня не было семь минут!»: у ростовчанки из авто украли рюкзак
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия о переселении из аварийного жилья
В Ростове-на-Дону число аварий на дорогах снизилось почти на треть
В Ростовской области женщину осудили за лжеинвалидность
В Ростове-на-Дону будут судить телефонного мошенника, попросившего 40 тысяч рублей за несуществующее ДТП
Новые правила ЕГЭ: изменения в экзаменах, необходимые баллы для поступления
Отключение света в Ростове-на-Дону 19 февраля 2020: где и когда
Футбольный клуб Басты обыграл "Мордовию" на Кипре
У ростовчанина Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт
Серийного похитителя велосипедов поймали в Ростовской области
В Ростове горожане самостоятельно залатали яму сосной