На энергоблоке №2 Ростовской АЭС стартовала сборка реактора

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:04:04+03:00

На энергоблоке №2 Ростовской АЭС в рамках ремонта специалисты приступили к сборке важнейшего элемента энергоблока – реакторной установки.

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В настоящее время на 2-ом энергоблоке осуществляется капитальный ремонт цилиндра низкого давления паротурбинной установки, средний ремонт турбогенератора с выводом ротора и ремонт основного оборудования турбинного отделения.

Весь комплекс ремонтных работ на энергоблоке №2 планируется выполнить на сутки раньше – за 35 суток вместо 36-ти - в рамках оптимизации сроков ремонта. Таким образом, за одни дополнительные сутки работы энергоблок выдаст потребителям Юга России порядка 25 млн кВтч дополнительной электроэнергии, что сопоставимо с сжиганием 12 тыс. тонн угля на тепловой электростанции.

По словам главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова, «В 2019 году по такому же принципу были сокращены на 5,5 суток сроки ремонтной кампании по отношению к целевому уровню, что позволило дополнительно выработать 137 млн кВтч электроэнергии. Это сопоставимо с потреблением г. Волгодонском электроэнергии в течение 9-ти месяцев».

Планово-предупредительные ремонты – это стандартные процедуры, проводимые на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

В настоящее время доля Ростовской АЭС в выработке Объединённой энергосистемы Юга составляет около 30%. В состав энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.

ИСТОЧНИК KP.RU