За использование изображения «Тачанки» ростовская турфирма заплатит 400 тысяч рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:18:39+03:00

Компания уже 20 лет с помощью «Тачанки» привлекала туристов

Изменить размер текста: A A

Туристическая компания «Рейна-Тур НТВ» грозит штраф в 400 тысяч рублей за изображение «Тачанки» на сувенирной продукции.

Об этом сообщила в соцсети ее генеральный директор Татьяна Нечепаева. Стоит отметить, что туристическая компания уже 20 лет печатает это изображение на сувенирах, которые продаются в аэропорту «Платов» и железнодорожном вокзале. По информации компании, таким образом они привлекали туристов в донскую столицу.

Недавно в турфирму нагрянула полиция и изъяла все сувениры с изображением «Тачанки». Они объяснили это тем, что продавая продукцию с видами памятника, компания нарушает авторские права. Штраф за нарушение авторских прав составляет 400 тысяч рублей.

- Сложно продвигать город, когда за использование его символов необходимо платить необъяснимо как получившим авторские права спустя сорок лет правообладателям, - написала Татьяна Нечепаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове директор сети магазинов "Music Star" попал под суд за нарушение авторских прав.

Сеть точек по продаже дисков закрылась в 2013 году.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU