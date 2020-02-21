Ростовский рэпер Баста поздравил своего крестного сына с днем рождения

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:47:49+03:00

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Ростовчанин Василий Вакуленко, он же Баста, в социальной сети поздравил своего крестника с днем рождения. Он разместил публикацию в «инстаграме». Пост уже успел набрать огромное количество лайков и комментариев.

Вечером 20 февраля на личным аккаунте музыканта появилась фотография маленького мальчика. Под постом Василий указал, что это его крестный сын Андрей, у которого был день рождения. Ростовчанин публично поздравил именинника и оставил ему теплые пожелания.

- Будь счастлив и здоров, мой крестник Андрей, - подписал Василий.

До этого подписчики даже и не знали, что Вакуленко успел стать крестным папой. На фотографии мальчик выглядит очень счастливым. На нем стильный и совсем недетский наряд: строгий костюм с бабочкой.

bastaakanoggano С Днём Рождения!Мой крестник Андрей!Будь счастлив и здоров!))))))

Подписчики с теплотой восприняли маленького родственника семьи Вакуленко. Многие сделали комплимент мальчику, признались, что он очень красивый и харизматичный. Другие присоединились к поздравлениям, а у некоторых появилась небольшая зависть.

- Хочу быть крестным сыном Басты, - написал один из подписчиков.

- Какой лапочка! Пусть растет здоровым. Уверена, что Вася сделает его счастливым, - оставила комментарий девушка.

С момента публикации фотография уже успела набрать больше 65 тысяч лайков. Свое мнение под постом выразили 140 человек. Стоит отметить, что среди всех комментариев невозможно найти ни одного плохого. Поклонникам Басты можно только позавидовать.

ИСТОЧНИК KP.RU