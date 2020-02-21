Свекровь из кошмарного сна: новой героиней сериала «Сваты-7» окажется иностранка

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:03:07+03:00

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Долгожданное продолжение сериала «Сваты-7» зрители увидят уже этой осенью. В последнем седьмом сезоне культового семейного сериала появится новая героиня, которой станет мама жениха одной из главных героинь по имени Кейт.

Новая героиня сериала. Фото: Instagram life_of_svati

На съемочной площадке уже вовсю снимаются сцены с ее участием. Так, моложавая блондинка отправилась на пробежку в одной из сцен. Женщину, увлеченную ЗОЖ, запечатлено сообщество популярного сериала. Белокурая леди кажется абсолютно далекой от сельской жизни, что, наверняка, окажется не по душе главным героям.

- Чтобы снять пробежку понадобилось несколько дублей, - сообщил в сообществ life_of_svati.

Ожидается, что седьмой сезон сериала «Сваты» окажется последним. Режиссеры и сценаристы придумали захватывающий сюжет. Зрителей ждут романтичные истории любви семей Будько и Коваленко, яркие сцены с праздников, перемещения во времени и множество других интересных моментов.

Мама жениха придерживается ЗОЖ. Фото: Instagram life_of_svati

Как ранее сообщала «Комсомолка», новые серии сериала покажут на телеэкранах уже этой осенью. Продюсеры назвали предварительную дату выхода «Сваты-7»

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ИСТОЧНИК KP.RU