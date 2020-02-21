В Ростове открыли памятник военным врачам и санитарам

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:50:27+03:00

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В донской столице открыли памятник военным медикам, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

На церемонию открытия приехал губернатор Василий Голубев и командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Губернатор на открытии памятника отметил, что именно фронтовые медики вносили неоценимый вклад в Победу. Они трудились наравне с бойцами Красной армии, подполья и труженикам тыла.

- В области работали более 300 военных госпиталей. В начале войны из региона были мобилизованы свыше 2 тысяч врачей и 8 тысяч медсестер, - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

После произнесения торжественной речи губернатор возложил цветы ко вновь открытому памятнику.

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ИСТОЧНИК KP.RU