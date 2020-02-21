2020-02-21T18:50:27+03:00
Общество

В Ростове открыли памятник военным врачам и санитарам

Фронтовые медики внесли неоспоримый вклад в Победу
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове открыли памятник военным врачам. Фото: правительство РОВ Ростове открыли памятник военным врачам. Фото: правительство РО
Изменить размер текста:

В донской столице открыли памятник военным медикам, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

На церемонию открытия приехал губернатор Василий Голубев и командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Губернатор на открытии памятника отметил, что именно фронтовые медики вносили неоценимый вклад в Победу. Они трудились наравне с бойцами Красной армии, подполья и труженикам тыла.

- В области работали более 300 военных госпиталей. В начале войны из региона были мобилизованы свыше 2 тысяч врачей и 8 тысяч медсестер, - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

После произнесения торжественной речи губернатор возложил цветы ко вновь открытому памятнику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове 1 сентября открыли памятник первой учительнице.

Скульптура появилась рядом со школой №78 в Ленинском районе города.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове на таможенника завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями
В Ростове сработает сирена экстренного оповещения о ЧП
В Ростове открыли памятник военным врачам и санитарам
В соборную вызвали 12 ростовских гандболисток
В Ростове-на-Дону обсудили программу цифровой трансформации ДГТУ
Стал известен точный диагноз футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова
Свекровь из кошмарного сна: новой героиней сериала «Сваты-7» окажется иностранка
Руководитель Ростовского государственного цирка: «Походы в цирк должны стать приятной привычкой в жизни каждой семьи»
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
Почти 100 миллионов рублей концерн «Росэнергоатом» перечислил на строительство Центра единоборств в городе Волгодонске
Добились своего: на Западном снесут незаконную платную парковку
Оставил футбол на неопределенный срок: новичок "Рубина" Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
В Ростове-на-Дону более 300 человек стали волонтерами Ресурсного центра по поддержке добровольчества при ДГТУ