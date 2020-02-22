2020-02-22T11:52:05+03:00
Общество

В Ростове назначили нового заместителя главы города по ЖКХ

Им стал 41-летний бывший судья Алексей Пикалов
Дадаян Давид
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Алексей Пикалов стал заместителем главы Ростова по вопросам ЖКХ. Фото: РОСПРИРОДНАДЗОРАлексей Пикалов стал заместителем главы Ростова по вопросам ЖКХ. Фото: РОСПРИРОДНАДЗОР
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В Ростове-на-Дону пост заместителя главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства занял Алексей Пикалов. К работе в администрации он приступит после праздников, с 25 февраля. Об этом накануне сообщили на сайте ростовской мэрии.

41-летний Пикалов имеет высшие образование. В 2000 году он получил диплом по специальности «Юриспруденция» Ростовского государственного университета. В этом же году начал свой трудовой путь. Сначала работал юристом, а через несколько месяцев устроился в Управление Федеральной службы налоговой полиции.

Следующим местом работы стала новочеркасская прокуратура, где он трудился старшим следователем, а в 2004 его повысили до помощника прокурора города.

С 2010 по 2014 год Алексей Пикалов занимал должность судьи. До своего назначения на пост заместителя главы города он возглавлял Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО.

Напомним, что должность заместителя сити-менеджера по ЖКХ освободилась еще весной прошлого года. Пост занимал Владимир Сакеллариус, который ушел вслед за увольнением главы города Виталия Кушнарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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