В Ростове назначили нового заместителя главы города по ЖКХ

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:52:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону пост заместителя главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства занял Алексей Пикалов. К работе в администрации он приступит после праздников, с 25 февраля. Об этом накануне сообщили на сайте ростовской мэрии.

41-летний Пикалов имеет высшие образование. В 2000 году он получил диплом по специальности «Юриспруденция» Ростовского государственного университета. В этом же году начал свой трудовой путь. Сначала работал юристом, а через несколько месяцев устроился в Управление Федеральной службы налоговой полиции.

Следующим местом работы стала новочеркасская прокуратура, где он трудился старшим следователем, а в 2004 его повысили до помощника прокурора города.

С 2010 по 2014 год Алексей Пикалов занимал должность судьи. До своего назначения на пост заместителя главы города он возглавлял Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО.

Напомним, что должность заместителя сити-менеджера по ЖКХ освободилась еще весной прошлого года. Пост занимал Владимир Сакеллариус, который ушел вслед за увольнением главы города Виталия Кушнарева.

ИСТОЧНИК KP.RU