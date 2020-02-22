В Ростове мужчина разбился насмерть, выпав с 15-го этажа

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:48:45+03:00

По словам очевидцем, он попытался дотянуться до сплита, но не удержался

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В Ростове-на-Дону мужчина разбился насмерть, выпав в высоты 15-го этажа. На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Об этом рассказали подписчики популярного городского паблика в интернете.

Трагедия случилась на улице 37-линии около дома № 95. Накануне вечером очевидцы опубликовали видео, на котором видно, как человек лежит на асфальте около дома. Вокруг полицейские и скорая помощь. Врачи не стали сразу забирать тело. Видимо помочь мужчине уже было нельзя.

Что стало причиной происшествия пока неизвестно. Соседи предполагают, что мужчина попытался дотянуться до уличной части сплит системы. Для этого он вылез в окно, но сорвался и полетел вниз.

- Соболезнования родным и близким. Царствие небесное покойному, — написал автор видео.

ИСТОЧНИК KP.RU