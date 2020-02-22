«Бабахнуло так, что стены задрожали»: очевидец рассказал подробности взрыва газа в Азове

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:36:55+03:00

Мужчина, живущий рядом с домом, где сегодня утром произошел взрыв газа, поделился подробностями трагедии. Фото: МЧС по РО

Житель соседнего дома признался, что в трехэтажке, где случилась трагедия, живут обычные «работяги»

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Мужчина, живущий рядом с домом, где сегодня утром произошел взрыв газа, поделился подробностями ЧП. По словам Николая, хлопок был такой силы, что в его квартире задрожали стены.

Как рассказал житель соседнего дома Николай Николаевич, утром он услышал громкий взрыв. Мужчина и его супруга сначала подумали, что ЧП произошло на железной дороге, которая находится поблизости. Однако вскоре они услышали звуки «мигалок» экстренных служб.

- Я вышел из квартиры и увидел: в соседнем доме на третьем этаже полыхает третий этаж, - вспоминает Николай.

- Дом этот простой, не элитный. Стоит уже лет 50, наверное. Там живут обычные работяги, - добавил мужчина.

Напомним, утром 22 февраля в жилом доме на переулке Павлова в одной из квартир взорвался газ. В результате загорелся весь третий этаж. Спасатели справились с огнем, эвакуировали жильцов здания и временно переселили их в гостиницу. На данный момент известно о двух погибших в результаты взрыва. Еще одна женщина находится в больнице.

На месте продолжают работать все экстренные службы города. По факту гибели людей следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU