Один сбил, другой переехал: на трассе в Ростовской области под колесами погиб пешеход

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:06:10+03:00

На трассе в Ростовской области под колесами погиб пешеход Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ростовской области на трассе произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Происшествие случилось вблизи Новочеркасска 21 февраля.

По информации регионального ГИБДД, вечером 28-летний водитель за рулем «Хонда Акорд» двигался в сторону города. На улице было темно - видимость плохая. В этот же момент по дороге шел человек. Парень на иномарке не успел среагировать и сбил его.

Пешеход упал на асфальт, но этим все не закончилось. Следовавший за первой машиной 23-летний водитель за рулем «Хендай» вовремя не заметил мужчину и проехал прямо по нему.

Очевидцы вызвали на месте все экстренные службы, но помочь мужчине уже было невозможно. Приехавшие врачи, констатировали его смерть.

Скорей всего авария произошло, потому что пешехода просто не было видно. ГИБДД напоминает, что вне населенных пунктов все, кто находится на дороге, должны иметь одежду со световозвращателями.

ИСТОЧНИК KP.RU