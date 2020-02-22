2020-02-22T18:40:14+03:00
Общество

«У меня сегодня второй день рождения»: артисты «дискотеки 80-х» чуть не разбились по трассе в Волгодонск

Роман Жуков, Марина Хлебникова и Александр Айвазов рассказали в интернете, как чудом остались живы после инцидента на дороге
Дадаян Давид
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Исполнитель хитов прошлого, таких как «Фея», «Танцующий дождь» и «Млечный путь» Роман Жуков опубликовал небольшой ролик, на котором рассказал подписчикам о своих «приключениях» по дороге на концерт.Исполнитель хитов прошлого, таких как «Фея», «Танцующий дождь» и «Млечный путь» Роман Жуков опубликовал небольшой ролик, на котором рассказал подписчикам о своих «приключениях» по дороге на концерт.Фото: Аца КОШТЭ
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Артисты «Дискотеки 80-х» чуть не разбились в Ростовской области по трассе в Волгодонск. Певцы ехали на концерт и чудом не столкнулись со встречной машиной «лоб в лоб». Эмоциональное видео с подробностями появилось в «инстаграме» Романа Жукова.

Исполнитель хитов прошлого, таких как «Фея», «Танцующий дождь» и «Млечный путь» Роман Жуков опубликовал небольшой ролик, на котором рассказал подписчикам о своих «приключениях» по дороге на концерт.

Вместе с певцом в машине находились Марина Хлебникова и Александр Айвазов. Артисты ехали от аэропорта «Платов» в Волгодонск, как по пути на встречную полосу вылетел белый седан. Водитель машины хотел обогнать «КАМаЗ», но не успел закончить маневр и вылетел прямо на них.

- Все произошло за долги секунды. Я чудом успел среагировать. У меня был выбор: либо в грузовик, либо «уходить» направо. Решение было очевидным, - рассказал Жуков.

Машина с артистами ударилась в отбойник и «прочесала» по нему несколько метров. К счастью, все остались живы, но шок еще долго не отпускал певцов.

Прямо за ними в машине ехал Сергей Васюта из группы «Сладкий сон». Он стал очевидцем этого события и также высказал свое мнение о случившимся.

- Рома совершил чудо! Он спас всех! Просто молодец, - эмоционально признался артист.

Не остался в стороне и исполнитель хита «Лилия» Александр Айвазов.

- У меня второй день рождения! Также, как и у моих коллег. Спасибо Роме. Он спас нас, —произнес Айвазов.

Стоит отметить, что в данный момент артисты гастролируют по Ростовской области. У них запланированы концерты в разных городах, однако, «приключение» под Волгодонском они точно запомнят надолго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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