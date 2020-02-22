«Готов к быстрому восстановлению»: после травмы футболист Тарасов надеется скоро вернуться на поле

22 Февр. 2020 2020-02-22T20:27:58+03:00

Футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов, муж ростовчанки Анастасии Костенко высказался о своей травме в социальных сетях. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Муж ростовчанки Анастасии Костенко в своем «инстаграме» поблагодарил всех за поддержку

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Футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов, муж ростовчанки Анастасии Костенко высказался о своей травме в социальных сетях. Спортсмен уверен, что уже в скором времени сможет вернуться на поле.

22 февраля Тарасов опубликовал ряд фотографий и оставил под постом развернутое послание. Дмитрий поблагодарил всех за поддержку.

- Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются людьми, - недвусмысленно написал игрок.

Футболист рассудил о своем месте в спорте. Он пришел к выводу, что не все в карьере зависит только от него

- Был жесткий момент. Я на это никак не мог повлиять. Но прошли сутки и вся осознал. Такое может произойти с каждым, - признался Дмитрий

В конце своего "послания" Тарасов попытался убедить всех, что травма его не остановит и он продолжит покорять большой спорт.

- Это еще больше мотивирует меня. В футболе случается еще и не такое, - написал Дмитрий.

Публикация стала очень популярной. За несколько часов она набрала больше 20 тысяч лайков и почти 600 комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU