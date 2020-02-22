«Готов к быстрому восстановлению»: после травмы футболист Тарасов надеется скоро вернуться на поле
Футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов, муж ростовчанки Анастасии Костенко высказался о своей травме в социальных сетях. Спортсмен уверен, что уже в скором времени сможет вернуться на поле.
22 февраля Тарасов опубликовал ряд фотографий и оставил под постом развернутое послание. Дмитрий поблагодарил всех за поддержку.
- Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются людьми, - недвусмысленно написал игрок.
Футболист рассудил о своем месте в спорте. Он пришел к выводу, что не все в карьере зависит только от него
- Был жесткий момент. Я на это никак не мог повлиять. Но прошли сутки и вся осознал. Такое может произойти с каждым, - признался Дмитрий
В конце своего "послания" Тарасов попытался убедить всех, что травма его не остановит и он продолжит покорять большой спорт.
- Это еще больше мотивирует меня. В футболе случается еще и не такое, - написал Дмитрий.
Публикация стала очень популярной. За несколько часов она набрала больше 20 тысяч лайков и почти 600 комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU