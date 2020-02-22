2020-02-22T21:24:43+03:00
Происшествия

"Солярис всмятку": в Ростове упавшее дерево раздавило пять машин

Во время падения растения в одном из авто находилась девушка
Дадаян Давид
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В Ростове упавшее дерево раздавило пять машин. Фото: соц. сети.В Ростове упавшее дерево раздавило пять машин. Фото: соц. сети.
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В Ростове-на-Дону упавшее дерево раздавило сразу пять машин. Инцидент случился на улице Оганова напротив дома № 10.

Публикация появилась в интернете. Очевидцы происшествия сделали несколько фотографий и опубликовали их в популярном городском сообществе.

- Это был большой старый Тополь. "Солярис" раздовило всмятку, но остальным машинам тоже сильно досталось, - написал авто публикации.

Кроме того, в одном из авто находилась девушка, когда дерево обрушилась на припаркованный транспорт. Только чудом она осталась невредима.

Остальные машина сильно пострадали

Остальные машина сильно пострадали

ИСТОЧНИК KP.RU

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