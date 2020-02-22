"Солярис всмятку": в Ростове упавшее дерево раздавило пять машин
В Ростове-на-Дону упавшее дерево раздавило сразу пять машин. Инцидент случился на улице Оганова напротив дома № 10.
Публикация появилась в интернете. Очевидцы происшествия сделали несколько фотографий и опубликовали их в популярном городском сообществе.
- Это был большой старый Тополь. "Солярис" раздовило всмятку, но остальным машинам тоже сильно досталось, - написал авто публикации.
Кроме того, в одном из авто находилась девушка, когда дерево обрушилась на припаркованный транспорт. Только чудом она осталась невредима.
Остальные машина сильно пострадали
ИСТОЧНИК KP.RU