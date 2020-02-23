В Ростове-на-Дону прошли съемки популярного телешоу преображения «Рогов в городе»

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:11:29+03:00

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В донской столице недавно прошли съемки мейковер-шоу «Рогов в городе», в котором звездный стилист Александр Рогов занимается преображением героинь из разных регионов страны.

Девушке из Ростова-на-Дону подобрали новую прическу, макияж и одежду. Зрители популярного телешоу смогут познакомиться с героиней во время премьеры.

Первый показ с участием ростовской участницы состоится 15 марта на телеканале СТС в 09:00.

Стоит отметить, что минувшим летом в программе участвовала другая ростовчанка - 31-летняя Алена В. Девушка проживала в Александровке, воспитывала сына и мечтала найти более высокооплачиваемую работу. Стилист Александр Рогов сводил ее в один из самых дорогих ресторанов города, преобразил участницу и дал несколько дельных советов, которые должны были помочь ей изменить жизнь к лучшему.

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ИСТОЧНИК KP.RU