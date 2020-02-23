После родов жена футболиста Дмитрия Тарасова рыдала две недели

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:36:20+03:00

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Дмитрий и Анастасия Тарасовы недавно стали родителями во второй раз. Знаменитые родители скрывают от публики имя девочки, зато модель уже вовсю показывает маленькое чудо своим поклонникам.

Ростовская модель Анастасия пока не может привыкнуть к двум малышам и делится своими переживаниями и мыслями с поклонниками. Быть мамой двоих девочек для 25-летней супруги футболиста оказалось трудно.

Особенно трудными оказались первые дни после выписки. Тогда у новорожденной девочки младшей дочки тогда ещё не наладился режим

По словам Анастасии Тарасовой (в девичестве Костенко), она и вовсе проплакала две недели – непонятно с чего. Сейчас состояние красавицы стабилизировалось.

- Я на 70% пришла в себя, - отметила молодая мама.

Справляться с уходом за малышками супруге футболиста помогают бабушки дочек. Поклонники поддержали Тарасову, приободрили её и заверили, что скоро ситуация в доме все наладится.

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ИСТОЧНИК KP.RU