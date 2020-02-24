"Как в общественном туалете": Жители Таганрога жалуются на запах канализации в городе
В Таганроге Ростовской области жители домов, расположенных в переулке Батайский, мучаются от стойкого запаха нечистот. Специфический «аромат» мешает жить им с декабря. Все дело в том, что именно тогда провалился канализационный коллектор. Коммунальщики проложили временную трубу, но через пару недель она дала течь.
Тогда приняли решение разрыть траншею для коммунальных стоков.
- Разрыли траншею, по дну которой течет настоящая река из канализационных стоков. Никаких действий по устранению проблемы не предпринимается, не считая, конечно, самого разрытия. Сейчас уже и сама траншея начинает рушиться, -рассказали местные жители.
По их словам, коммунальные стоки размывают грунт и он начал рушиться.
Кроме того, в переулке стоит ужасный запах. Зловоние, говорят таганрожцы, как в общественном туалете.
ИСТОЧНИК KP.RU