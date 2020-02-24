В Ростове-на-Дону бабушка живет на улице под пляжным зонтом

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:35:30+03:00

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В Ростове-на-Дону, в Западном микрорайоне, на Коммунистическом около многоэтажки, прямо на улице живет старушка. Информация об этом появилась в городском паблике.

От ветра женщину защищают коробки, а от дождя – пляжный зонт.

- Я не знаю, что с ней случилось, с ума сошла или выгнали из квартиры, возле которой она расположилась. Но это ужасно, сердце разрывается, когда вижу ее. Было так холодно, как она тут жила и живёт, - написала в городском паблике ростовчанка.

Женщина также опубликовала снимок старушки. В одном из комментариев подписчик паблика отметил, что у женщины есть дочь и жилье, просто старушка немного не в себе и любит приносить к многоэтажному дому всякий хлам: коробки, доски и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU