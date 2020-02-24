В Новошахтинске мужчина списал со счета приятельницы крупную сумму денег

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:37:59+03:00

Он воспользовался тем, что знал пароль от ее счета

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В дежурную часть полиции по городу Новошахтинску обратилась местная жительница с заявлением о краже. Она пояснила, что ей стали приходить сообщения о списании денег с ее банковского счета.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 49-летнего местного жителя.

- Полицейские выяснили, что злоумышленник – знакомый потерпевшей и знал пароль от ее банковского счета. Воспользовавшись невнимательностью женщины, он украл ее банковскую карту и списал деньги. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело статье «Кража с банковского счета», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU