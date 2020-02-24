В Новошахтинске мужчина списал со счета приятельницы крупную сумму денег
В дежурную часть полиции по городу Новошахтинску обратилась местная жительница с заявлением о краже. Она пояснила, что ей стали приходить сообщения о списании денег с ее банковского счета.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 49-летнего местного жителя.
- Полицейские выяснили, что злоумышленник – знакомый потерпевшей и знал пароль от ее банковского счета. Воспользовавшись невнимательностью женщины, он украл ее банковскую карту и списал деньги. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело статье «Кража с банковского счета», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU