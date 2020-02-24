Специальная авария: в Ростове мужчина пытался обмануть страховую компанию
В отдел полиции по Кировскому району Ростова обратился представитель одной из страховых компаний. Он рассказал, что у него вызвало подозрение обращение мужчины, который, якобы, повредил свой автомобиль в аварии.
Как оказалось, интуиция не подвела сотрудника страховой фирмы. Полицейские выяснили, что 39-летний злоумышленник инсценировал аварию, а повреждения, указанные им в предоставленных документах, не соответствуют действительности.
- Мужчина нанес ущерб страховой компании в сумме более 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU