2020-02-24T14:58:59+03:00
Общество

Специальная авария: в Ростове мужчина пытался обмануть страховую компанию

За что сильно поплатился
Иван ТИМОФЕЕВ
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В отношении подозреваемого возбудили уголовное делоВ отношении подозреваемого возбудили уголовное делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В отдел полиции по Кировскому району Ростова обратился представитель одной из страховых компаний. Он рассказал, что у него вызвало подозрение обращение мужчины, который, якобы, повредил свой автомобиль в аварии.

Как оказалось, интуиция не подвела сотрудника страховой фирмы. Полицейские выяснили, что 39-летний злоумышленник инсценировал аварию, а повреждения, указанные им в предоставленных документах, не соответствуют действительности.

- Мужчина нанес ущерб страховой компании в сумме более 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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