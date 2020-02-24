Спасатели предупредили жителей Ростовской области о том, что из-за ветра могут начаться подтопления

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:00:39+03:00

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По данным Ростовского гидрометцентра, днем и до конца суток 24 февраля, а так же 24-25 февраля на устьевом участке реки Дон из-за действия сильного ветра с порывами до 18-20 метров в секунду ожидается ветровой нагон воды.

- Уровень воды у Азова превысит неблагоприятную отметку 30-50 см, у Ростова-на-Дону и Аксая достигнет ее, - прокомментировали в пресс-службе ГО и ЧС.

Из-за сильного ветра существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением неизменных и прибрежных территорий и дорог, обрывом ЛЭП, падением деревьев и слабо укреплённых конструкций

В ведомстве порекомендовали соблюдать спокойствие и осторожность, не парковать автомобили и детские коляски вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций, соблюдать осторожность при передвижении на личном транспорте. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU