Спасатели предупредили жителей Ростовской области о том, что из-за ветра могут начаться подтопления
По данным Ростовского гидрометцентра, днем и до конца суток 24 февраля, а так же 24-25 февраля на устьевом участке реки Дон из-за действия сильного ветра с порывами до 18-20 метров в секунду ожидается ветровой нагон воды.
- Уровень воды у Азова превысит неблагоприятную отметку 30-50 см, у Ростова-на-Дону и Аксая достигнет ее, - прокомментировали в пресс-службе ГО и ЧС.
Из-за сильного ветра существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением неизменных и прибрежных территорий и дорог, обрывом ЛЭП, падением деревьев и слабо укреплённых конструкций
В ведомстве порекомендовали соблюдать спокойствие и осторожность, не парковать автомобили и детские коляски вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций, соблюдать осторожность при передвижении на личном транспорте. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU