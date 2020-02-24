2020-02-24T17:28:42+03:00
Общество

В центре Ростова фургон провалился в ливневку

И перегородил дорогу трамваям
Иван ТИМОФЕЕВ
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Колесо угодило в открытую ливневку. Фото: соцсетиКолесо угодило в открытую ливневку. Фото: соцсети
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Сегодня, 24 февраля, в центре донской столицы на дороге случилось ЧП. Как рассказали очевидцы, фургон задним колесом угодил в ливневку, которую по каким-то причинам не закрыли решеткой.

Вытаскивать автомобиль пришлось четверым мужчинам. Во время «операции» дорога для трамваев оказалась перекрыта.

Информация об этом появилась в паблике «Ростов.Главный». Подписчики пошутили на тему того, что, за то, по центру города не проедут немецкие танки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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