В центре Ростова фургон провалился в ливневку

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:28:42+03:00

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Сегодня, 24 февраля, в центре донской столицы на дороге случилось ЧП. Как рассказали очевидцы, фургон задним колесом угодил в ливневку, которую по каким-то причинам не закрыли решеткой.

Вытаскивать автомобиль пришлось четверым мужчинам. Во время «операции» дорога для трамваев оказалась перекрыта.

Информация об этом появилась в паблике «Ростов.Главный». Подписчики пошутили на тему того, что, за то, по центру города не проедут немецкие танки.

ИСТОЧНИК KP.RU