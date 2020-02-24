В центре Ростова фургон провалился в ливневку
И перегородил дорогу трамваям
Колесо угодило в открытую ливневку. Фото: соцсети
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Сегодня, 24 февраля, в центре донской столицы на дороге случилось ЧП. Как рассказали очевидцы, фургон задним колесом угодил в ливневку, которую по каким-то причинам не закрыли решеткой.
Вытаскивать автомобиль пришлось четверым мужчинам. Во время «операции» дорога для трамваев оказалась перекрыта.
Информация об этом появилась в паблике «Ростов.Главный». Подписчики пошутили на тему того, что, за то, по центру города не проедут немецкие танки.
ИСТОЧНИК KP.RU