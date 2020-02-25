2020-02-25T13:56:26+03:00
Общество

Жена Павла Мамаева рассказала о странной привычке

Брюнетка старается ничего не забыть
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Алана Мамаева ведет блог в Интернете. Фото: Instagram Алана МамаеваАлана Мамаева ведет блог в Интернете. Фото: Instagram Алана Мамаева
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После подписания Павлом Мамаевым контракта с ФК «Ростов» к жизни семьи футболиста приковано повышенное внимание. Недавно его супруга — Алана рассказала о привычке, которая помогает ей в жизни.

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Семья Мамаевых
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- Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, а привычка записывать - точным. У кого-нибудь из Вас есть привычка записывать что-то или составлять списки ? Я заметила, что почти все , что когда-то было записано на бумаге,почти всегда реализуется в жизни, - сообщила Алана Мамаева.

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Алана прилетела к мужу в Ростов
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Многие согласились со знаменитостью и стали делиться своими историями. Одним людям привычка все записывать помогла в карьере, решении семейных вопросов и даже изменить жизнь. Некоторые люди посчитали, что в стремлении все успеть Алана Мамаева добилась успехов, но чрезмерно увлеклась процессом.

Если приглядеться к фотографиям брюнетки, то на ее руке можно заметить необычные татуировки. На левой руке красуется наколка с большим количеством цифр. Один из подписчиков поинтересовался смыслом этой татуировки. Алана Мамаева не оставила комментарий без внимания, ответив, что это номер счета.

Супруга футболиста сделала себе несколько татуировок. Фото: Instagram Алана Мамаева

Супруга футболиста сделала себе несколько татуировок. Фото: Instagram Алана Мамаева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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