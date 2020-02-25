«В трусах в горох и с пакетом на голове!»: Звездный эксперт Лена Миро опозорила Анастасию Костенко

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:45:45+03:00

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В поле зрения самого "злобного" эксперта по звездной жизни Лены Миро попала ростовская модель Анастасия Костенко, которая является супругой футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова. Автора критических публикация о знаменитостях крайне возмутил внешний вид молодой мамы. Жена футболиста попала в объектив камеры в момент, когда ходила по дому в нижнем белье и с пакетом на голове.

Елена Миро посвятила публикацию манерам Анастасии Костенко. Фото: LiveJournal lena-miro

В таком виде ростовскую красавицу запечатлел супруг. В своем профиле в Instagram в stories еще несколько недель назад спортсмен выложил видео о своей маленькой дочке. В кадр попала модель, которая что-то готовила на кухне в домашней одежде.

- Попался на глаза кадр из видео, на котором футболист Дмитрий Тарасов увековечил жену в момент, когда та - в трусах в горох и с пакетом на голове - что-то там строгает на кухне. Трусы - это не домашняя одежда. Это даже не одежда для сна. По дому в трусах разгуливает только быдло, - высказалась Лена Миро.

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Далее блогерша напомнила своим читателям хорошие манеры, отметив, что даже самая привлекательная фигура в красивых трусах не позволяет обладательнице ходить в таком виде по дому. Вид ростовской модели настолько возмутил эксперта, что всех сторонников подобной одежды в доме она назвала быдлом.

- Вы можете представить себе английскую королеву - пусть и в её лучшие годы - в трусах на кухне? Или Клэр Ундервуд из «Карточного домика»? Или любую другую женщину, получившую хорошее воспитание, - отметила Елена Миро.

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Впрочем, какое отношение к английской королеве и голливудским дивам имеют сторонники походов в нижем белье по дому и Анастасия Костенко блогер не уточнила. Оскорбленная манерами модели Елена Миро принялась давать советы по гигиене, а также отчитывать мужчин за подобное поведение.

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ИСТОЧНИК KP.RU