В центре Ростова под колесами скончался 80-летний пенсионер
В Ростове-на-Дону водитель насмерть сбил пенсионера. Приехавшие врачи не смогли помочь мужчине. От полученных травм он скончался на месте. Происшествие случилось 25 февраля в центре города.
По официальной информации ГИБДД, 24-летний парень двигался по улице Шаумяна на автомобиле «ТагАЗ». В какой-то момент он остановился и начал сдавать назад. Водитель не заметил, что в этот момент машину обходил пенсионер, и сбил его.
Очевидцы вызвали на место все экстренные службы города.
- В результате дорожно-транспортного происшествия 80-летний мужчина скончался на месте, - отметили в ведомстве.
На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU