В центре Ростова под колесами скончался 80-летний пенсионер

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:41:45+03:00

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В Ростове-на-Дону водитель насмерть сбил пенсионера. Приехавшие врачи не смогли помочь мужчине. От полученных травм он скончался на месте. Происшествие случилось 25 февраля в центре города.

По официальной информации ГИБДД, 24-летний парень двигался по улице Шаумяна на автомобиле «ТагАЗ». В какой-то момент он остановился и начал сдавать назад. Водитель не заметил, что в этот момент машину обходил пенсионер, и сбил его.

Очевидцы вызвали на место все экстренные службы города.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 80-летний мужчина скончался на месте, - отметили в ведомстве.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU