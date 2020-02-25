2020-02-25T16:39:43+03:00
Общество

В Ростове назначили нового руководителя Управления культуры

Им стала Яна Пилявская, ранее исполнявшая обязанности главы ведомства
Дадаян Давид
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В Ростове-на-Дону новым главой Управления культуры стала 38-летняя Яна Пилявская. Фото: соц.сетиВ Ростове-на-Дону новым главой Управления культуры стала 38-летняя Яна Пилявская. Фото: соц.сети
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В Ростове-на-Дону новым главой Управления культуры стала 38-летняя Яна Пилявская. Информация об этом появилась на официальном сайте городской мэрии 25 февраля.

На 43-м заседании ростовской думы, глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко предложил назначить на пост руководителя Управления культуры Яну Пилявскую. По его словам, у нее есть опыт работы в структуре, а также все необходимые профессиональные качества.

38-летняя Пилявская имеет высшее образование по специальности «Социально-культурная деятельность». В 2006 году она окончила университет в Санкт-Петербурге.

Однако работать она начала еще в начале 2000 года. Сначала она трудилась художественным руководителем в Багаевском районе Ростовской области. Через несколько лет устроилась в «Областной дом народного творчества», где проработала до 2020 года. Сначала она занимала пост методиста, но затем перешла на должность заместителя директора.

С января этого года Пилявская — исполняющий обязанности начальника Управления культуры Ростова-на-Дону.

Депутаты утвердили кандидатуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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