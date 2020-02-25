2020-02-25T17:53:39+03:00
Общество

«Бросалась на соперниц с когтями и кусала!»: Кошка по уши влюбилась в кенгуру из ростовского зоопарка

Пушистая красотка поселилась в одном вольере с женихом [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Кошка Маркиза и ее возлюбленный Терентий. Фото: пресс-служба Ростовского зоопаркаКошка Маркиза и ее возлюбленный Терентий. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка
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Необычная история любви между кошкой и кенгуру произошла в Ростовском зоопарке. Пушистая красотка по кличке Маркиза влюбилась в представителя сумчатых млекопитающих.

Все началось с того, что кошка несколько лет жила в вольере на территории зоопарка, а потом туда поселили кенгуру Беннета по имени Терентий. Маркиза не хотела покидать дом и осталась жить в этом же вольере. Пушистое чудо быстро привыкло к новому соседу. Ей нравилось проводить с кенгуру время, сопровождать на прогулках, тереться об него мордочкой и вместе греться на солнышке. Все это животные делали непременно вместе, можно сказать «в обнимку».

Маркиза любит проводить время с кенгуру. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Маркиза любит проводить время с кенгуру. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

- Маркиза, как настоящая дама, вносила небольшую «перчинку» в отношения. Самок кенгуру к Терентию Маркиза не подпускала, а особенно назойливым от нее доставалось и не раз. Ревнивая кошка бросалась на соперниц с когтями и кусала, - рассказали в Ростовском зоопарке.

После разборок Маркиза продолжала проводить время с любимым Терентием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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