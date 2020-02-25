2020-02-25T18:08:08+03:00
Общество

"Их все продали в Китай": ростовчанка возмутилась отсутствием медицинских масок в аптеках

Девушка попыталась купить изделие для защиты от вирусов, но ничего не нашла
Дадаян Давид
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В донской столице девушка возмутилась тем, что не смогла купить медицинскую маскуВ донской столице девушка возмутилась тем, что не смогла купить медицинскую маскуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В донской столице девушка возмутилась тем, что не смогла купить медицинскую маску. Она обошла многие аптеки, но так ничего и не нашла. Ростовчанка написала об этом пост в одном из популярных городских сообществ в интернете.

По ее словам, она обошло больше 10 аптек, но ни в одной из них не было маски. Устав от бесконечного "путешествия" по городу, девушка села за телефон. Звонки не помогли - фармацевты говорили, что желаемого изделия нет даже на складах.

- Их, что все продали в Китай? - задается вопросом возмущенная ростовчанка.

Девушка считает, что к этой ситуации необходимо привлечь общественное внимание. Кроме того, она заметила в этом конспирологический заговор и добавила, что дефицит спровоцирован специально.

- Это ведь не какое-то редкое лекарство, а просто маски, - сетует активная горожанка.

Между тем, в Ростовской области период роста заболеваний. Как сообщали в Роспотребнадзоре, в донском регионе на 14% превышен эпидемический порог по ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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