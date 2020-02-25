2020-02-25T18:22:55+03:00
Общество

«С мясом на 12 рублей дешевле, чем с икрой»: Статистики подсчитали, во сколько обойдутся блины в Ростовской области

Если верить специалистам, то за год они подорожали всего на рубль
Ольга ГОПАЛО
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Если верить специалистам, то за год лакомство подорожало всего на рубль.Если верить специалистам, то за год лакомство подорожало всего на рубль.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области статистики подсчитали, во сколько жителям региона обойдется главное блюдо недели - блины. Для этого они взяли один из самых популярных рецептов и изучили средние цены на продукты питания, которые требуются для него.

- На приготовление порции блинов для семьи из четырех человек условно потребуется 1 литр молока, 400 граммов муки, 3 яйца, 100 граммов растительного масла, 5 граммов соли и 75 граммов сахара, - рассказали в Ростовстате. - Стоимость данного набора продуктов в средних ценах января 2020 года не превысила 100 рублей и, практически, осталась на уровне цен масленичной недели прошлого года.

А если говорить конкретнее, то в январе минувшего года блины обходились только на рубль дешевле. На этот раз для любителей блинов с маслом или сметаной на семью из четырех человек потребуется в среднем 116 и 145 рублей соответственно. А вот начинка в виде варенья увеличит цену указанной порции блинов на 24 рубля, меда – на 43 рубля, а сгущенки – на 14 рублей. Блины с мясным фаршем для такой семьи будут стоить в среднем 264 рубля, с творогом – 256 рублей, с красной икрой – 276 рублей.

Так что каждый выбирает для себя, какой рецепт ему подойдет больше. А какая сумма вышла у вас?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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