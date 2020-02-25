2020-02-25T18:34:12+03:00
Происшествия

В Ростовской области водитель сбил 9-летнего мальчика

В результате ДТП ребенка доставили в больницу
Дадаян Давид
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В Ростовской области под колеса попал 9-летний мальчикВ Ростовской области под колеса попал 9-летний мальчикФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростовской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого под колеса попал 9-летний мальчик. Приехавшие на место врачи, доставили его в больницу. По информации регионального ГИБДД, инцидент случился сегодня утром в хуторе Николаевском.

По официальным данным, 50-летний мужчина двигался на своем автомобиле "Ваз". Проезжая по улице Луговой, напротив дома № 115 он не заметил, как на дорогу выбежал маленький мальчик. Ребенок пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте. Водитель заметил его в самый последний момент, попытался затормозить, но не успел и сбил его.

Очевидцы сразу вызвали на место ДТП все экстренные службы.

- Приехавшие медики госпитализировали мальчика. У нее диагностировали различные травмы, - отметили в ведомстве.

На данный момент правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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