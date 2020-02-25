В Ростовской области водитель сбил 9-летнего мальчика
В Ростовской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого под колеса попал 9-летний мальчик. Приехавшие на место врачи, доставили его в больницу. По информации регионального ГИБДД, инцидент случился сегодня утром в хуторе Николаевском.
По официальным данным, 50-летний мужчина двигался на своем автомобиле "Ваз". Проезжая по улице Луговой, напротив дома № 115 он не заметил, как на дорогу выбежал маленький мальчик. Ребенок пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте. Водитель заметил его в самый последний момент, попытался затормозить, но не успел и сбил его.
Очевидцы сразу вызвали на место ДТП все экстренные службы.
- Приехавшие медики госпитализировали мальчика. У нее диагностировали различные травмы, - отметили в ведомстве.
На данный момент правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU