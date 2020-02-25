В Ростовской области школьник попал под колеса ВАЗа

25 Февр. 2020 2020-02-25T20:46:20+03:00

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В Ростовской области водитель отечественного автомобиля сбил подростка.

Инцидент произошел вчера, 24 февраля, около половины седьмого вечера в Азовском районе. 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 проезжал в районе дома № 21 на Кагальницком шоссе. В это время 13-летний подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист не успел затормозить и сбил школьника.

- С травмами несовершеннолетнего доставили в медучреждение, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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По факту ДТП начата проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU