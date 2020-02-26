В Ростове обнаружили дом настоящей Золушки

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:47:22+03:00

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В Ростове-на-Дону местные жители обнаружили пристанище донской Золушки.

Дом, в котором проживает потенциальная невеста какого-нибудь принца, выдала припаркованная во дворе белоснежная карета с золотыми узорами. Транспорт был знакомой нам из сказки круглой формы, поскольку сделана она была из тыквы. Похоже, что кого-то из девушек уже посетила фея-крестная и помогла собраться на предстоящий бал.

Горожане не смогли удержаться и сфотографировали необычный транспорт. Снимки были выложены в одном из местных пабликов соцсети. Снимок вызвал ажиотаж в социальной сети, и многие мужчины стали интересоваться месторасположением дома прекрасной дамы.

-Садитесь в Ростовское метро и отправляетесь в тридевятое царство - тридесятое государство, едете пару станций, выходите, и направо по дорожке из золотого кирпича, - объяснили очевидцы потенциальному принцу, как добраться до дома избранницы

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ИСТОЧНИК KP.RU