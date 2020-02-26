Следственный комитет проверит полицейского из Ростовской области, который ранил девочку из травмата

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:46:31+03:00

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Сотрудники Южного Следственного комитет на транспорте проверят законность действий полицейского из Новошахтинска Ростовской области, который стрелял из травматического оружия во время конфликта с водителем такси. Разъяренный сотрудник правоохранительных органов во время ссоры совершил несколько выстрелов, одна из пуль отлетела в юную пассажирку.

- По данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.

По их словам, пассажирка автомобиля такси не пострадала.

Как ранее сообщала «Комсомолка», полицейский во время поездки на своем личном автомобиле вступил в словесную перепалку с водителем такси. Сотрудник правоохранительных органов совершил несколько выстрелов. Подозреваемый в совершении выстрелов водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU