Следственный комитет проверит полицейского из Ростовской области, который ранил девочку из травмата
Сотрудники Южного Следственного комитет на транспорте проверят законность действий полицейского из Новошахтинска Ростовской области, который стрелял из травматического оружия во время конфликта с водителем такси. Разъяренный сотрудник правоохранительных органов во время ссоры совершил несколько выстрелов, одна из пуль отлетела в юную пассажирку.
- По данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.
По их словам, пассажирка автомобиля такси не пострадала.
Как ранее сообщала «Комсомолка», полицейский во время поездки на своем личном автомобиле вступил в словесную перепалку с водителем такси. Сотрудник правоохранительных органов совершил несколько выстрелов. Подозреваемый в совершении выстрелов водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.
ИСТОЧНИК KP.RU