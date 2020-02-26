2020-02-26T18:22:16+03:00
Общество

В Ростове ограничат движение на время футбольных матчей

Проезд автомобилей запретят вблизи стадиона 9 и 15 марта
Дадаян Давид
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Неудобства затронут водителей 9 и 15 мартаНеудобства затронут водителей 9 и 15 мартаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростове-на-Дону ограничат автомобильное движение на время проведения футбольных матчей в рамках Чемпионата России. Неудобства затронут водителей 9 и 15 марта. Об этом сообщили на официальном сайте городской администрации.

Так в понедельник 9 марта приедет московский клуб "ЦСКА". Игра пройдет на стадионе "Ростов Арена". В связи с этим с 11:00 по 18:00 закроют движение по улице Магистральной от Южного подъезда до Левобережной. В этот же день с 11:00 нельзя будет проехать вокруг стадиона с западной и восточной стороны.

В воскресенье, 15 марта в донскую столицу приедет "Локомотив". В связи с этим с 16:00 до 23:00 также закроют движение по улице Магистральной до Левобережной и вблизи стадиона.

Кроме того, временные ограничения коснуться и центральных улиц города. Так с 8 марта по 30 июля запретят остановку автомобилей на проспекте Чехова 51-53. На этом участке будут проходить строительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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