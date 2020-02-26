После приема на работу бывшей чиновницы ростовская компания «попала» на 120 тысяч рублей
Ростовская компания понесет ответственность за принятие на работу бывшей чиновницы.
В ходе следствия выяснилось, что компания «СпецПол» нарушила антикоррупционное законодательство. Стало известно, что они приняли на работу на должность заместителя главного бухгалтера бывшую муниципальную служащую.
- Директор компании не стал об этом сообщать прошлому работодателю женщины. Это является нарушением требований закона о противодействии коррупции, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Стоит отметить, что компанию оштрафовали на 120 тысяч рублей.
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По факту возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU