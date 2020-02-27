Президент Владимир Путин назначил трех судей в Ростовской области

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:01:09+03:00

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Президент России Владимир Путин назначил трех новых судей в Ростовской области. Информация появилась накануне на сайте правовой информации.

Так в Азове судьей городского суда стала Ольга Бакулина. Дмитрий Попов занял пост судьи в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, а аналогичный пост в Советском районе Наталья Цмакалова.

Кроме того, президент распорядился назначить председателей судов. Лариса Коротун возглавила Шахтинский городской суд, Ирина Иванчикова - Октябрьский районный суд, а Дмитрий Шевцов - Мартыновский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU