Президент Владимир Путин назначил трех судей в Ростовской области
Глава государства также распорядился назначить трех председателей судов
Президент России Владимир Путин назначил трех новых судей в Ростовской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Президент России Владимир Путин назначил трех новых судей в Ростовской области. Информация появилась накануне на сайте правовой информации.
Так в Азове судьей городского суда стала Ольга Бакулина. Дмитрий Попов занял пост судьи в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, а аналогичный пост в Советском районе Наталья Цмакалова.
Кроме того, президент распорядился назначить председателей судов. Лариса Коротун возглавила Шахтинский городской суд, Ирина Иванчикова - Октябрьский районный суд, а Дмитрий Шевцов - Мартыновский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU