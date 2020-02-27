В Ростове-на-Дону подозреваемому в убийстве студента из Эквадора из-за шаурмы продлили срок ареста

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:16:40+03:00

Подозреваемый может отправиться в тюрьму на 8 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В донской столице Советский районный суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве студента из Эквадора.

- Мера пресечения подозреваемому была продлена на месяц, - отметили в пресс-службе суда.

В следственном изоляторе подозреваемый в убийстве знакомого на бытовой почве пробудет до 1 апреля.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», ЧП произошло в студенческом кампусе. Подозреваемый в убийстве повздорил со студентом из Эквадора из-за шаурмы. При себе у задержанного был нож. Во время ссоры он нанес несколько ударов ножом в грудь. Потерпевший рухнул на землю и перестал подавать признаки жизни.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит около восьми лет лишения свободы. Тело погибшего передали родственникам, которые увезли его на родину в Эквадор, где похоронили.

ИСТОЧНИК KP.RU