В Ростове-на-Дону подозреваемому в убийстве студента из Эквадора из-за шаурмы продлили срок ареста
В донской столице Советский районный суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве студента из Эквадора.
- Мера пресечения подозреваемому была продлена на месяц, - отметили в пресс-службе суда.
В следственном изоляторе подозреваемый в убийстве знакомого на бытовой почве пробудет до 1 апреля.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», ЧП произошло в студенческом кампусе. Подозреваемый в убийстве повздорил со студентом из Эквадора из-за шаурмы. При себе у задержанного был нож. Во время ссоры он нанес несколько ударов ножом в грудь. Потерпевший рухнул на землю и перестал подавать признаки жизни.
В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит около восьми лет лишения свободы. Тело погибшего передали родственникам, которые увезли его на родину в Эквадор, где похоронили.
ИСТОЧНИК KP.RU