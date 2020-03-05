В Ростове-на-Дону тысячам автомобилистов могут прийти штрафы за стоянку на платной парковке уже в марте

5 Март 2020 2020-03-05T09:02:48+03:00

Это в том случае, если последние два месяца они ее не оплачивали

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В Ростове-на-Дону тысячам автомобилистов могут прийти "письма счастья" в виде штрафов за неоплаченную парковку в центре города. Специальные места обозначены разметкой и предупреждающими знаками.

Дело в том, что с 10 марта этого года вступают в силу изменения в Федеральный закон, согласно которым правоохранительные органы смогут передавать данные автовладельцев, например, административным комиссиям районов города. Они, в свою очередь, будут принимать решение о назначении штрафа как за неоплаченную парковку, так и за остановку на тротуарах и газонах. На Дону размер такого штрафа составляет 1,5 тысячи рублей.

Основная цель - разгрузить улицы центра города от множества хаотично припаркованных машин и уменьшения заторов в центре.Фото: Ольга ГОПАЛО

В мэрии города добавили, что срок давности нарушений составляет по закону два месяца. Следовательно все те, кто парковался неправильно или не оплачивал парковку, могут уже в ближайшее время получить "письма счастья". Если учесть, что в городе официально обустроены порядка 6,5 тысячи таких мест, то суммы получаются внушительными.

Однако конкретный механизм - в какие сроки автомобилисты должны раскошелиться и смогут ли сэкономить, например, оплатить штраф с 50 процентной скидкой, как в случае некоторых нарушений ПДД, пока не озвучивали.

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На данный момент в центре донской столицы обустроено порядка 6,5 тысячи таких мест в периметре: улица Текучева – проспект Театральный – улица Социалистическая – проспект Соколова – улица Береговая – переулок Доломановский. Час такого места должен был стоить 35 рублей в будни с восьми утра до восьми вечера. А в праздничные и выходные дни - бесплатно.

Основная цель - разгрузить улицы центра города от множества хаотично припаркованных машин и уменьшения заторов в центре. Как рассказали специалисты, предоплату за парковочную сессию необходимо вносить в течение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU