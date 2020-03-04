Вынь да положь: Когда в Ростове-на-Дону будут штрафовать за платные парковки

В Ростове-на-Дону за платные парковки придется раскошелиться уже в ближайшие дни. Об этом сообщили в мэрии города. А еще добавили, что «письма счастья» придут всем тем, кто оставлял авто на них последние два месяца и не платил.

С ЧЕГО ВДРУГ?

Платные парковки в Ростове-на-Дону начали появляться с 2016 года. На данный момент в центре донской столицы обустроено порядка 6,5 тысячи таких мест в периметре: улица Текучева – проспект Театральный – улица Социалистическая – проспект Соколова – улица Береговая – переулок Доломановский.

Тогда же наняли сотрудников, которые стали, в том числе стали ходить с планшетами и фиксировать всех, кто на них останавливался. Час такого места должен был стоить 35 рублей в будни с восьми утра до восьми вечера. А в праздничные и выходные дни - бесплатно.

Основная цель - разгрузить улицы центра города от множества хаотично припаркованных машин и уменьшения заторов в центре. Старт системе платных парковок уже тогда был дан, а многие даже принялись оплачивать парковку, когда выяснилось - заработать на полную катушку она не может. Причина - в нюансах законодательства. И вот их, наконец, утрясли.

И теперь в окончательной редакции уже подписан Федеральный закон, касающийся изменений направленных на совершенствование порядка запросов и передачи муниципальным органам власти информации о владельцах транспортных средств. Речь идет о поправках к статьям 26.10 и 28.1 Кодекса РФ "Об административных правонарушениях".

Документ был опубликован 1 марта.

Платить придется.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КРУТО ТЫ ПОПАЛ. А НАСКОЛЬКО?

В администрации Ростова-на-Дону рассказали, что данный закон вступит в силу через десять дней. То есть, после вступления его в силу - после 10 марта 2020 года, МВД уже сможет на законных основаниях передавать сведения об автовладельцах, не оплативших парковку. А административные комиссии районов Ростова-на-Дону также получат возможность привлечь нарушителей правил благоустройства города - например, за парковку на газонах, к ответственности. Решение об административном нарушении будет выносить специальная комиссия. Если будут действовать по аналогии со штрафами за нарушение правил дорожного движения, то письмо надо ждать в течение 14 дней со дня обнаружения нарушения, а оплачивать за 20 дней. Далее информацию передадут судебным приставам, у которых свои механизмы по погашению долгов. Но пока конкретные сроки официально не называются.

Примечательно, что уже вот-вот раскошелиться придется всем тем, кто ставил машину на платных парковках последние два месяца. Дело в том, что система хоть и существует в Ростове больше трех лет, но, согласно законодательству, срок давности нарушений составляет только два месяца. А значит всем автовладельцам, которые ставили и не платили, а нарушения были зафиксированы в течение примерно 60 дней, предшествующих вступлению изменений в этот закон, будут выписаны протоколы.

Так, согласно областному законодательству, штраф за неоплату парковки составляет 1,5 тысячи рублей, а собранные средства поступают в бюджет города.

ЧТО ПОЧЕМ И КАК СЭКОНОМИТЬ?

Так, стоимость часа стоянки на платной парковке осталась прежней - с 8 утра до 20 часов вечера она составляет 35 рублей в час, выходные и праздники – бесплатно.

Как рассказали специалисты, предоплату за парковочную сессию необходимо вносить в течение 15 минут с ее начала. А контроль оплаты производится средствами фото- и видеофиксации, которые работают в автоматическом режиме, в том числе, размещены и на автомобилях.

Для тех, кому надо оставлять машину на платной парковке на длительное время, предусмотрены абонементы. Они будут действовать на всю зону платной парковки. Взять можно на месяц, квартал, полгода и год. Зато экономия денег при использовании абонемента составит более 40 процентов.

КОМУ БЕСПЛАТНО

Есть и те, кто сможет парковаться даром и в любое время. Это участники Великой Отечественной войны, а также резиденты. Последние - зарегистрированные жители домов, входящих в зону платной парковки в пределах одного кадастрового квартала. Однако льгота предоставляется им только после оформления резидентного разрешения.

На данный момент в центре донской столицы обустроено порядка 6,5 тысячи платных парковочных мест.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

Как оплатить парковку

- Через паркоматы — они принимают не только банковские карты с возможностью бесконтактной оплаты, но и позволяют оплатить парковку смартфоном с ближней бесконтактной связью (NFC).

- С помощью мобильного приложения «Парковки Ростова-на-Дону»,

- SMS-оплаты и через личный кабинет.

- А также пополнить парковочный счет наличными можно через сеть терминалов.

Для удобства ростовчан создано множество способов оплаты парковки.Фото: Ольга ГОПАЛО

АЛЛО!

Все вопросы можно задавать по телефону 285-10-01.

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