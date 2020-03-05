"Ради детей продолжать жить": блогер из Таганрога Диденко простилась со своим погибшим мужем
Скандально-известный блогер Екатерина Диденко простилась со своим мужем, погибшим в бане во время празднования ее дня рождения. Она опубликовала его посмертную фотографию в инстаграме и оставила прощальные слова. Публикация появилась накануне и уже собрала больше 23 тысяч комментариев.
Широкую популярность девушка обрела после скандальной трагедии, когда в Москве погибли три человека во время празднования 29-летия Екатерины. Молодые люди отдыхали в бане и решили высыпать в бассейн 25 кг сухого льда, который при взаимодействии с водой выделил огромное количество углекислого газа. В результате три человека скончались. Среди них и муж именинницы Валентин. Он умер уже в реанимации.
Спустя несколько дней после трагедии Екатерина сделала публикацию в своем инстаграме. На ней портрет Валентина с траурной ленточкой. Рядом с фотографией стоят красные гвоздики. Девушка написала, что муж навсегда останется в ее сердце.
- Невозможно это осознать. Половина меня ушла. Ради детей продолжать жить, - прокомментировала Екатерина.
Вдова добавила, что важные события в жизни ее мужа происходили в определенное время.
- В високосный год Валечка родился, в високосный год мы поженились и в такой же год он ушел из жизни, - написала девушка.
Теперь девушка буквально каждый день выкладывает в сеть все новые и новые публикации. На одних она рассуждает о случившемся, а на других обещает отомстить всем, кто устраивает травлю на нее или ее друзей.
ИСТОЧНИК KP.RU