2020-03-05T15:19:09+03:00
Общество

"Ради детей продолжать жить": блогер из Таганрога Диденко простилась со своим погибшим мужем

Девушка выложила траурную фотографию супруга в инстаграм и призналась, что до сих пор не может осознать случившегося
Дадаян Давид
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Екатерина Диденко простилась со своим мужем. Фото: соц сети.Екатерина Диденко простилась со своим мужем. Фото: соц сети.
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Скандально-известный блогер Екатерина Диденко простилась со своим мужем, погибшим в бане во время празднования ее дня рождения. Она опубликовала его посмертную фотографию в инстаграме и оставила прощальные слова. Публикация появилась накануне и уже собрала больше 23 тысяч комментариев.

Широкую популярность девушка обрела после скандальной трагедии, когда в Москве погибли три человека во время празднования 29-летия Екатерины. Молодые люди отдыхали в бане и решили высыпать в бассейн 25 кг сухого льда, который при взаимодействии с водой выделил огромное количество углекислого газа. В результате три человека скончались. Среди них и муж именинницы Валентин. Он умер уже в реанимации.

Спустя несколько дней после трагедии Екатерина сделала публикацию в своем инстаграме. На ней портрет Валентина с траурной ленточкой. Рядом с фотографией стоят красные гвоздики. Девушка написала, что муж навсегда останется в ее сердце.

- Невозможно это осознать. Половина меня ушла. Ради детей продолжать жить, - прокомментировала Екатерина.

Вдова добавила, что важные события в жизни ее мужа происходили в определенное время.

- В високосный год Валечка родился, в високосный год мы поженились и в такой же год он ушел из жизни, - написала девушка.

Теперь девушка буквально каждый день выкладывает в сеть все новые и новые публикации. На одних она рассуждает о случившемся, а на других обещает отомстить всем, кто устраивает травлю на нее или ее друзей.

didenko.katerinadidenko.katerina
Навсегда в моем сердце Навсегда со мной рядом Невозможно это осознать Половинка меня ушла Ради детей продолжать жить Вечная память... . 1988-2020 В високосный год Валечка родился В високосный год мы поженились В високосный год он ушёл из этого мира
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ИСТОЧНИК KP.RU

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